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المسائية

انتقادات دولية لآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة

“مؤسسة غزة الإنسانية”.. من الفشل الذريع في توزيع المساعدات إلى الاتهامات الصريحة بمعاونة الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
4/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر