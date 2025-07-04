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مدة الفيديو 36 دقيقة 03 ثانية
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36:03
المسائية
انتقادات دولية لآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة
“مؤسسة غزة الإنسانية”.. من الفشل الذريع في توزيع المساعدات إلى الاتهامات الصريحة بمعاونة الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
4/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر