المسائية انتقادات دولية لآلية توزيع المساعدات في قطاع غزة

“مؤسسة غزة الإنسانية”.. من الفشل الذريع في توزيع المساعدات إلى الاتهامات الصريحة بمعاونة الاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة مباشر