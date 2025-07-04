تداعيات إعلان تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع

يعد إعلان تحالف “تأسيس” عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع، تطورا خطيرا وله تداعيات كبيرة على المشهد السوداني المعقد أصلا، حيث يؤسس هذا الإعلان لوجود حكومتين فعليا في السودان.

كذلك يعتبر هذا الإعلان محاولة من تحالف “تأسيس” لشرعنة سيطرته على بعض المناطق وتحويلها إلى كيان سياسي، مما قد يطيل أمد الحرب ويزيد من حدة الصراع العسكري بين الطرفين.

ومن غير المرجح أن يحظى تحالف “تأسيس” باعتراف دولي واسع لحكومته المعلنة، خاصة في ظل استمرار الفوضى والانتهاكات في مناطق سيطرته، ما قد يجعل هذه الحكومة “وهمية” أو ذات تأثير محدود على الساحة الدولية.