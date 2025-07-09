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مدة الفيديو 20 دقيقة 17 ثانية
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20:17
المسائية
إسرائيل تعلن اغتيال أحد قادة قوة الرضوان في حزب الله
قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منطقة دير كيفا جنوبي لبنان، وتمكن من قتل علي عبد الحسن حيدر أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
9/7/2025
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آخر تحديث:
12:04 AM (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة مباشر