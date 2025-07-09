المسائية إسرائيل تعلن اغتيال أحد قادة قوة الرضوان في حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منطقة دير كيفا جنوبي لبنان، وتمكن من قتل علي عبد الحسن حيدر أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

المصدر: الجزيرة مباشر