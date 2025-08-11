تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 52 دقيقة 51 ثانية
play-arrow
52:51
المسائية
القوة المشتركة تعلن صد هجوم للدعم السريع على مدينة الفاشر
أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، بأنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
مبارك معتصم
11/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر