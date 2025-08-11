مدة الفيديو 52 دقيقة 51 ثانية 52:51
المسائية

القوة المشتركة تعلن صد هجوم للدعم السريع على مدينة الفاشر

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، بأنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
مبارك معتصم
11/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر