المسائية القوة المشتركة تعلن صد هجوم للدعم السريع على مدينة الفاشر

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، بأنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر