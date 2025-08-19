تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 01 ساعة 02 دقيقة 45 ثانية
play-arrow
01:02:45
المسائية
السودان.. إعادة تشكيل رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
مبارك معتصم
19/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر