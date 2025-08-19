مدة الفيديو 01 ساعة 02 دقيقة 45 ثانية 01:02:45
المسائية

السودان.. إعادة تشكيل رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
مبارك معتصم
19/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر