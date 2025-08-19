تخطي الروابط
play video
play video
مدة الفيديو 15 دقيقة 04 ثانية
play-arrow
15:04
المسائية
ضياء رشوان: قطر ومصر بذلتا جهودا لإنهاء الحرب في غزة
قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن قطر ومصر بذلتا جهودا مضنية من أجل تقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق ينهي الحرب على غزة.
مبارك معتصم
19/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر