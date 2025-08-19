المسائية ضياء رشوان: قطر ومصر بذلتا جهودا لإنهاء الحرب في غزة

قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن قطر ومصر بذلتا جهودا مضنية من أجل تقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق ينهي الحرب على غزة.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر