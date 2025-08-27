المسائية مجلس الوزراء السعودي يدعو السودانيين لتنفيذ إعلان جدة

دعا مجلس الوزراء السعودي، جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بتنفيذ بنود “إعلان جدة” الموقع في مايو 2023، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر