تفجيرات الدوحة.. عربدة إسرائيلية لا حدود لها
تقول تفجيرات الدوحة إن عربدة إسرائيلية لا حدود لها بقيادة مطلوب للجنائية الدولية يرسل طائراته لتلقي حمولتها من القتل والدمار على عاصمة عربية، هي الأولى في تبني مسارات المفاوضات والوساطة الدبلوماسية.
شيّعت الدوحة اليوم، جثامين شهداء الاستهداف الإسرائيلي الأخير في جنازة مهيبة حضرها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن الوفود الرسمية والدبلوماسية.
Published On 15/9/2025|
آخر تحديث: 12:39 AM (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة مباشر