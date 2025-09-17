مدة الفيديو 31 دقيقة 51 ثانية 31:51
جيش الاحتلال يعلن بدء عملية “جدعون 2” في مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في مدينة غزة ضمن ما وصفها بـ”مركبات جدعون 2″.

مبارك معتصم

Published On 17/9/2025

المصدر: الجزيرة مباشر