المسائية جيش الاحتلال يعلن بدء عملية “جدعون 2” في مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في مدينة غزة ضمن ما وصفها بـ”مركبات جدعون 2″.

المصدر: الجزيرة مباشر