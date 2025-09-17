المسائية روبيو يدعو قطر لمواصلة الوساطة بمحادثات غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قطر هي الوحيدة القادرة على الوساطة بشأن غزة، وأن واشنطن تعلم أن قطر مستاءة من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة مباشر