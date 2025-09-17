مدة الفيديو 01 ساعة 10 دقيقة 45 ثانية 01:10:45
المسائية

روبيو يدعو قطر لمواصلة الوساطة بمحادثات غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن قطر هي الوحيدة القادرة على الوساطة بشأن غزة، وأن واشنطن تعلم أن قطر مستاءة من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

مبارك معتصم

Published On 17/9/2025

المصدر: الجزيرة مباشر