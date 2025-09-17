مساعي أممية جديدة لإحياء المسار السياسي في السودان

في مسعى جديد لإحياء المسار السياسي في السودان، تواصل الأمم المتحدة تحركاتها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين في ظل تعقيدات ميدانية وإنسانية متزايدة.

واجتمع المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، مع وفد من تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والميدانية، مع تركيز خاص على ما تشهده مدينة الفاشر من تصعيد خطير.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الأمم المتحدة لدعم حوار سوداني – سوداني شامل، يمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، ويضع البلاد على طريق انتقال سياسي سلمي ومستدام.