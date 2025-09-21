ديوان السودان.. الرياضة قوة تصنع الانتماء

قبل الحرب كانت الرياضة في السودان شريان للحياة، وكانت الملاعب تعج بالجماهير، والدوريات تمتد من الخرطوم إلى دارفور، والمنتخبات الوطنية تحمل طموحات الملايين.

لكن مع اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، أصاب الخراب البنية التحتية، فتوقفت الأنشطة وتضررت الصالات والأندية ونهبت، وتشتت اللاعبون بين النزوح والمعاناة.

ورغم الصمت الذي حل بالملاعب إلا أن الروح الرياضية لم تمت، واليوم رغم الصعاب تحاول الرياضة السودانية أن تنهض من تحت الركام لتقول للعالم إن المدن قد تهزم لكن الهمم لا تهزم.