الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد أفراد وكيانات في السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على 10 أفراد و8 كيانات قد تم تمديدها لعام إضافي، قال إنهم مسؤولون عن “زعزعة الاستقرار وعرقلة مسار الانتقال السياسي” في السودان.

وتشمل العقوبات حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، ومنع إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للمستهدفين بها، مضيفا أن الحرب في السودان ألقت بآثار مدمرة على حياة ملايين المدنيين، محملا المسؤولية لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات الموالية لهما.

المصدر: الجزيرة مباشر