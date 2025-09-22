المسائية علم دولة فلسطين يرفرف فوق العاصمة لندن وبلديات فرنسا

رفعت بلديات فرنسية عدة بينها بلدية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس العلم الفلسطيني في مشهد وصف بالتاريخي، وقد أعلنت عشرات البلديات الفرنسية رفع العلم احتفالا باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

كما شهدت العاصمة البريطانية لندن لحظة فارقة برفع علم فلسطين فوق مبنى السفارة الفلسطينية بعد إعلان الحكومة البريطانية رسميا اعترافها بدولة فلسطين، وعقب رفع العلم الفلسطيني ألقى هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، كلمة أكد فيها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل قرارا تاريخيا يعكس الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

المصدر: الجزيرة مباشر