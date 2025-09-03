تخطي الروابط
play video
play video
مدة الفيديو 13 دقيقة 10 ثانية
play-arrow
13:10
المسائية
انخفاض الاستجابة لأوامر التجنيد في إسرائيل
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برسالة إلى جنوده قائلا إن إسرائيل تخوض “حربا شرعية” وإن مرحلة الحسم قد بدأت، مشددا على أن ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة.
مبارك معتصم
Published On 3/9/2025
3/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر