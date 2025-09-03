المسائية انخفاض الاستجابة لأوامر التجنيد في إسرائيل

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برسالة إلى جنوده قائلا إن إسرائيل تخوض “حربا شرعية” وإن مرحلة الحسم قد بدأت، مشددا على أن ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر