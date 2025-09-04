تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 26 دقيقة 35 ثانية
play-arrow
26:35
المسائية
“صوت هند رجب” في أروقة مهرجان البندقية
في فيلمها الجديد “صوت هند رجب” تعيد المخرجة التونسية كوثر بن هنية إحياء تلك اللحظات التي سبقت استشهاد الطفلة الغزية هند، وحظي الفيلم بدعم عدد من نجوم هوليوود.
مبارك معتصم
Published On 4/9/2025
4/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر