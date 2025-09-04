المسائية “صوت هند رجب” في أروقة مهرجان البندقية

في فيلمها الجديد “صوت هند رجب” تعيد المخرجة التونسية كوثر بن هنية إحياء تلك اللحظات التي سبقت استشهاد الطفلة الغزية هند، وحظي الفيلم بدعم عدد من نجوم هوليوود.

المصدر: الجزيرة مباشر