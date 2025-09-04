تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
تسجيل
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
عاجل
سياسة
فلسطين
اقتصاد
رياضة
مقالات
فيديو
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
تحقق
تقارير
منوعات
بروفايل
صوت الناس
مدونات
سفر
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
تسجيل
play video
play video
مدة الفيديو 23 دقيقة 03 ثانية
play-arrow
23:03
المسائية
كونتي يدعو لتوفير الحماية للمشاركين في أسطول الحرية
دعا جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، حكومة بلاده إلى توفير الحماية لكل من يشاركون في أسطول الحرية الذي يبحر لكسر الحصار على غزة.
مبارك معتصم
Published On 4/9/2025
4/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر