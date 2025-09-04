المسائية كونتي يدعو لتوفير الحماية للمشاركين في أسطول الحرية

دعا جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، حكومة بلاده إلى توفير الحماية لكل من يشاركون في أسطول الحرية الذي يبحر لكسر الحصار على غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر