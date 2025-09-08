مدة الفيديو 29 دقيقة 24 ثانية 29:24
المسائية

جعجع: سلاح حزب الله غير الشرعي لا يحمي الشيعة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سلاح حزب الله غير الشرعي لا يحمي الشيعة، بل يحتمي بهم، ولا يؤمن مصالحهم، بل يغرقهم في حروب ومخاطر وجودية.

مبارك معتصم

Published On 8/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر