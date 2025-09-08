المسائية جعجع: سلاح حزب الله غير الشرعي لا يحمي الشيعة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن سلاح حزب الله غير الشرعي لا يحمي الشيعة، بل يحتمي بهم، ولا يؤمن مصالحهم، بل يغرقهم في حروب ومخاطر وجودية.

المصدر: الجزيرة مباشر