المسائية 42 شهيدا جراء قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

استشهد 42 فلسطينيا في قطاع غزة، بينهم 21 في مدينة غزة بعد قصف مكثف لجيش الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 23 شهرا.

المصدر: الجزيرة مباشر