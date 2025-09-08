تخطي الروابط
المسائية
42 شهيدا جراء قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة
استشهد 42 فلسطينيا في قطاع غزة، بينهم 21 في مدينة غزة بعد قصف مكثف لجيش الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 23 شهرا.
مبارك معتصم
Published On 8/9/2025
8/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر