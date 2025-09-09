تخطي الروابط
المسائية
6 قتلى إسرائيليين وإصابات حرجة بإطلاق نار في القدس
قتل 6 إسرائيليين بينهم 3 من الحاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة عند مفترق راموت في القدس المحتلة.
مبارك معتصم
Published On 9/9/2025
9/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر