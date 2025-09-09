المسائية 6 قتلى إسرائيليين وإصابات حرجة بإطلاق نار في القدس

قتل 6 إسرائيليين بينهم 3 من الحاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

المصدر: الجزيرة مباشر