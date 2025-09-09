مدة الفيديو 01 ساعة 06 دقيقة 20 ثانية 01:06:20
المسائية

6 قتلى إسرائيليين وإصابات حرجة بإطلاق نار في القدس

قتل 6 إسرائيليين بينهم 3 من الحاخامات، وإصابة 47 آخرين بينهم حالات حرجة، وذلك بإطلاق نار على حافلة عند مفترق راموت في القدس المحتلة.

مبارك معتصم

Published On 9/9/2025
المصدر: الجزيرة مباشر