أيام الله أيام الله.. فقه النوازل في غزة

في غزة حيث يمتد الليل كأنه عمر آخر، وحيث تختبر النصوص بالدم والدموع، تتغير أسئلة الفقه ويعلو مقام الضرورة، فتغدو الفتوى أحيانا كجرعة ماء في مخيم عطش أو كإشارة نجاة تتراءى فوق بحر الخوف.

فما هي أكثر الفتاوى أثناء الحرب؟ وكيف تعاملتم معها؟ ما هي أهم المستجدات التي برزت أثناء الحرب، ودعت حاجة الناس إلى معرفتها؟ وهل كانت هناك فتاوى تتعلق بالجانب النفسي والروحاني أكثر من الأحكام الشرعية التقليدية؟

