أيام الله أيام الله.. التكافل الاجتماعي في أوقات الأزمات

أيام قليلة وتكمل حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثاني، وتضع هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث مسؤوليةً كبرى على الأمة الإسلامية والعربية في دعم أهل غزة وفلسطين في مواجهة حرب إبادة.

أكد القرآن الكريم على أن التكافل والتضامن والترابط والتآخي من أعمدة هذا الدين، وجعلت الشريعة الإسلامية الزكاة عبادة من العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين لترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتزداد أهمية هذا التكافل وقت الأزمات والحروب، ففي هذه الأوقات تكون الزكاة والصدقة أكثرَ تأثيرا وأعظمَ أجرا.

