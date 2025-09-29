أيام الله أيام الله.. غرس الوعي وإحياء الأمل

يجلس أبناؤنا أمام الشاشات يتابعون غزة، يرون مشاهد تهز الكبار فكيف بقلوبهم الصغيرة؟ قد نرى نحن الدمارَ والدماء، لكن ما لا نراه دائما هو صراعهم الداخلي، هنا يكمن التحدي الأكبر وهو كيف نحتوي هذا الأثر؟

كيف نربط الأبناء بقيم القرآن والسيرة في مواجهة الابتلاء؟ وكيف نغرس مفهوم أن ما يحدث في غزة جزء من مسيرة الأمة وصراع الحق مع الباطل؟ وكيف تكون القصص القرآنية والتاريخية توضيحا لمعاني الصبر والثبات والتضحية؟

المصدر: الجزيرة مباشر