كريستيان أمانبور تعتذر عن تصريحاتها بشأن أسرى إسرائيل في غزة

عند النظر إلى صور الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بعد الإفراج عنهم، ومقارنتها بصور الأسرى الفلسطينيين بعد إفراج إسرائيل عنهم، يتضح للعيان فرق المعاملة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

ولكن يبدو أن الإشارة لهذه الحقيقة الواضحة في الغرب قد تضعك في مأزق وتجعلك عرضة للانتقادات والاغتيال المعنوي، وهذا ما حدث مع الإعلامية الأمريكية بشبكة سي إن إن كريستيان أمانبور، التي تراجعت واعتذرت عن مقارنة الحالة الجسدية التي ظهر بها الأسرى الإسرائيليون وحالة الكثير من أهالي غزة بعد انتقادات واسعة وصلتها من إسرائيليين.