تفاعل دولي واسع مع بدء موسم جني الزيتون في الضفة

أصبح موسم جني الزيتون حدثا يحظى باهتمام عالمي واسع بسبب المشاهد التي وثقها نشطاء وصحفيون محليون ودوليون لاعتداءات متكررة من مستوطنين إسرائيليين تستهدف الفلسطينيين أثناء جنيهم للزيتون.

ووثقت مقاطع فيديو قيام مستوطِنات ضمن مجموعة تدعى “فتيات التلال” يقمن بسرقة الزيتون من مزارع فلسطينية غرب رام الله، حيث يبدو أن هذه المجموعة تسير على خطى مجموعة “شباب التلال” المتطرفة والتي لطالما اشتهرت باعتداءاتها على قرى الفلسطينيين.