الاحتلال الإسرائيلي يغتال محمود وادي "موثق دمار غزة"

في وسط مدينة خان يونس وبعيدا عن الخط الأصفر، كان الصحفي المصور محمود وادي يعمل في توثيق الدمار، بعدما اضطرته الحرب إلى التخلي عن مهنته في تصوير حفلات الزفاف إلى توثيق الجرائم الإسرائيلية.

وقف وادي يعمل بينما تحلق فوقه مسيرة إسرائيلية، غير آبه بها، مطمئنا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن المسيرة قصفته وأردته شهيدا، لتقوده سترة الصحافة إلى حتفه، ويرتفع برحيله عدد الصحفيين الشهداء إلى 256 صحفيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: الجزيرة مباشر