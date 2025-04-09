هاشتاج نيران الاحتلال تلتهم جسد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور

استشهد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور، بعد إصابته بحروق شديدة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تضم صحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر : الجزبرة مباشر