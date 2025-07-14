هاشتاج عام على استشهاد محمد الضيف

في ذكرى استشهاده أحيا ناشطون على منصات التواصل ذكرى استشهاد محمد الضيف قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام الذي استشهد في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر