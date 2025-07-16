مدة الفيديو 23 دقيقة 25 ثانية 23:25
هاشتاج

غضب واسع إثر الغارات الإسرائيلية على السويداء

أثارت الغارات الإسرائيلية على السويداء ودرعا جنوبي سوريا غضبا واسعا على مواقع التواصل.
مبارك معتصم
16/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر