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مدة الفيديو 23 دقيقة 25 ثانية
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23:25
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غضب واسع إثر الغارات الإسرائيلية على السويداء
أثارت الغارات الإسرائيلية على السويداء ودرعا جنوبي سوريا غضبا واسعا على مواقع التواصل.
مبارك معتصم
16/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر