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مدة الفيديو 29 دقيقة 36 ثانية
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29:36
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ازدواجية المعايير تتجلى من جديد داخل إسرائيل
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقامة لجنة مشتركة ترأسها الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الشاباك والجيش، بهدف الحد من عنف المستوطنين ضد قوات الأمن في الضفة الغربية.
3/7/2025
المصدر: الجزيرة مباشر