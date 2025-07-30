هاشتاج وداع مؤلم من طفلة لوالدتها وعائلتها في خان يونس

تداول ناشطون مشاهد مؤثرة لطفلة خلال توديع والدتها الشهيدة، وهي تخاطب جثمانها وقد تركها الاحتلال وحيدة بعد استهداف والديها وشقيقها لتنجو وحدها.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر