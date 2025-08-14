مؤسسة هند رجب تشكو قتلة أنس الشريف وزملائه

منذ بدء الحرب على غزة، تحول الصحفيون من شهود على الأحداث إلى أهداف لجيش الاحتلال، ليستشهد 238 صحفيا بنيران إسرائيلية، دون حساب أو رادع، لكن هناك من يحاول محاسبة الجناة.

إذ قدمت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة الزميل الشهيد أنس الشريف وزملائه، وكشفت المؤسسة في شكواها غير المسبوقة، عن تسلسل القيادة التي تتحمل المسؤولية عن قتل الصحفيين الستة، وشملت 6 من قادة الجيش الإسرائيلي على رأسهم قائد الجيش إيال زامير، كما يوجد ضمن من حملتهم المؤسسة مسؤولية قتل الصحفيين قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف آسور.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من شجع استراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الهجوم على غزة، داعية لتوسيع مذكرة توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.