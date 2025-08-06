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مدة الفيديو 30 دقيقة 48 ثانية
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30:48
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هل سيقرر نتنياهو احتلال قطاع غزة كاملا؟
سؤال يحاول الناشطون الإجابة عليه بعدما ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ينوي احتلال كامل للقطاع المحاصر والذي يعيش تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ عامين.
مبارك معتصم
6/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر