هاشتاج جدل في إسرائيل بشأن قرار نتنياهو احتلال غزة

يتواصل الجدل في إسرائيل بشأن خطة نتنياهو احتلال غزة، وهي خطة لا تلقى فقط معارضة من داخل الجيش الإسرائيلي نفسِه، بل من أطراف عدة في الطبقة السياسية في إسرائيل.

مبارك معتصم

المصدر: الجزيرة مباشر