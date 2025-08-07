تخطي الروابط
play video
play video
مدة الفيديو 32 دقيقة 16 ثانية
play-arrow
32:16
هاشتاج
جدل في إسرائيل بشأن قرار نتنياهو احتلال غزة
يتواصل الجدل في إسرائيل بشأن خطة نتنياهو احتلال غزة، وهي خطة لا تلقى فقط معارضة من داخل الجيش الإسرائيلي نفسِه، بل من أطراف عدة في الطبقة السياسية في إسرائيل.
مبارك معتصم
7/8/2025
المصدر: الجزيرة مباشر