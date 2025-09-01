هاشتاج الاحتلال يدفع بأكثر من مليون فلسطيني للنزوح

يلاحق الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني من المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء، ويدفع السكان نحو النزوح الجماعي، في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

المصدر: الجزيرة مباشر