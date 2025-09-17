هاشتاج إسرائيل منبوذة عالميا.. 4500 فنان ضد إسرائيل

إسرائيل منبوذة عالميا، وليس أدل على ذلك ما حدث في الدورة الـ 77 لجوائز “إيمي”، التي تحولت منصتها إلى مساحة للتعبير عن تأييد الشعب الفلسطيني داخل القاعة وخارجها.

ولفت الممثل الإسباني خافيير بارديم الحائز على الأوسكار الأنظار بارتدائه الكوفية الفلسطينية، وأكد في تصريحات على السجادة الحمراء للمهرجان الفني العالمي على رفضه التعاون مع أي شركة سينمائية أو تلفزيونية تبرر الإبادة الجماعية في غزة، داعيا إلى فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على إسرائيل، ومشددا بالقول “فلسطين حرة”.

المصدر: الجزيرة مباشر