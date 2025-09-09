هاشتاج مقترح جديد من واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة

مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في غزة تتلخص بنوده في تسليم حماس كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل وقف احتلال مدينة غزة وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

المصدر: الجزيرة مباشر