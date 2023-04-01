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من برنامج: المسائية

دونالد ترمب يتعهد بملاحقة الرئيس بايدن وعائلته قضائيا

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائيًا في حال أعيد انتخابه، ووصف ترمب بايدن بأنه “شخص فاسد”، وذلك في أعقاب مثوله أمام محكمة فدرالية.

من برنامج: ديوان السودان

السودان.. هل هرب الرشيد سعيد وزوجته السفيرة هالة بابكر؟

سادت التساؤلات منصات التواصل السودانية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وكيل وزارة الثقافة والإعلام السابق الرشيد سعيد وزوجته، وهما ضمن الرعايا الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم.

من برنامج: ديوان السودان

منصة “تيك توك” متنفس السودانيين في الحرب

يواصل مدونو الفيديو السودانيون على منصة (تيك توك) تفاعلهم مع مجريات الحرب في بلادهم من خلال مقاطع مصورة تعكس في كثير من الأحيان الأوضاع الإنسانية بسبب المعارك الدائرة.

من برنامج: ديوان السودان

إسرائيل تقترح استضافة محادثات بين طرفي النزاع في السودان

قدّمت إسرائيل اقتراحا باستضافة محادثات بين طرفي النزاع المتصارعين بالسودان لوقف إطلاق النار، في جهود للوساطة قادها مسؤول إسرائيلي كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار الدهشة على منصات التواصل.

من برنامج: ديوان السودان

كبرى حدائق الحيوانات في السودان لم تسلم من الحرب

حتى الحيوانات لم تسلم من ويلات الحرب وتداعياتها في السودان، إذ تواجه عشرات الأسود والضباع وغيرها في كبرى حدائق الحيوانات بالعاصمة الخرطوم وضعا حرجا بتعرضها للجوع المفرط بسبب استمرار القتال.

المسائية

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ابداعات

من برنامج: المسائية

مجلس النواب اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.

من برنامج: المسائية

العفو الدولية تنتقد الأوضاع غير الإنسانية بسجن بدر الجديد في مصر

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تحتجز معارضي الدولة السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن بدر 3 الجديد، ووثقت المنظمة بقاء المحتجزين في زنازين باردة والمصابيح مضاءة على مدار الساعة.