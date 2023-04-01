دونالد ترمب يتعهد بملاحقة الرئيس بايدن وعائلته قضائيا
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائيًا في حال أعيد انتخابه، ووصف ترمب بايدن بأنه “شخص فاسد”، وذلك في أعقاب مثوله أمام محكمة فدرالية.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بملاحقة الرئيس الحالي جو بايدن وعائلته قضائيًا في حال أعيد انتخابه، ووصف ترمب بايدن بأنه “شخص فاسد”، وذلك في أعقاب مثوله أمام محكمة فدرالية.
سادت التساؤلات منصات التواصل السودانية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وكيل وزارة الثقافة والإعلام السابق الرشيد سعيد وزوجته، وهما ضمن الرعايا الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم.
يواصل مدونو الفيديو السودانيون على منصة (تيك توك) تفاعلهم مع مجريات الحرب في بلادهم من خلال مقاطع مصورة تعكس في كثير من الأحيان الأوضاع الإنسانية بسبب المعارك الدائرة.
قدّمت إسرائيل اقتراحا باستضافة محادثات بين طرفي النزاع المتصارعين بالسودان لوقف إطلاق النار، في جهود للوساطة قادها مسؤول إسرائيلي كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار الدهشة على منصات التواصل.
حتى الحيوانات لم تسلم من ويلات الحرب وتداعياتها في السودان، إذ تواجه عشرات الأسود والضباع وغيرها في كبرى حدائق الحيوانات بالعاصمة الخرطوم وضعا حرجا بتعرضها للجوع المفرط بسبب استمرار القتال.
أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تحتجز معارضي الدولة السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن بدر 3 الجديد، ووثقت المنظمة بقاء المحتجزين في زنازين باردة والمصابيح مضاءة على مدار الساعة.