أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي تنتهي ولايته في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات.