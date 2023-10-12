تفاكر.. وقفة مع البرنامج في الحلقة 100 (فيديو)

الدكتور مصطفى المرابط يحتفي بالحلقة 100 من برنامج “تفاكر”، ويكشف أهداف البرنامج و”كواليس” إنجاز الحلقات.

خصص الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني هذه الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) للاحتفاء بمناسبة بلوغ حلقات البرنامج رقم (100).

وتحدث المرابط في هذه الحلقة الخاصة عن بعض “كواليس” البرنامج، حيث جدد التذكير بالأهداف الكبرى للبرنامج، مبينًا أهمية التعاطي مع الأحداث الفكرية وفق منهج متعدد الأبعاد، لا يكتفي بما يطفو على السطح وإنما العمل على الغوص في الأعماق.

وأوضح المرابط أن الحلقات السابقة جميعها التي جاءت متفاوتة من حيث الموضوعات والأداء كانت محكومة بهاجس واحد يقوم على فتح باب العمل البحثي والتحريض على الفكر والتفكير.

وقال إن التفكير منهج معرفة وحياة، ومع التفكير والتفاكر ندرك أن مساحة ما نجهل أكثر بكثير مما نعلم.

وتوجه في آخر هذه الحلقة بالشكر والتقدير إلى كل من كان وراء إنجاح هذه التجربة، وعلى رأسهم (الجزيرة مباشر) وفريق إعداد البرنامج وإخراجه.