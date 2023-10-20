تفاكر.. غزة “انتصار الإنسانية أم على الإنسانية” مع مصطفى المرابط (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحرب على غزة، وقال إنها عكست صورة مغايرة لمعنى الإنسانية.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحرب على غزة، وقال إنها عكست صورة مغايرة لمعنى الإنسانية.

وقال المرابط إن غزة “أسقطت القناع الذي يتشدق به العالم عن الإنسانية”.

وتابع “مرآة غزة كشفت لنا ليس أننا لم نلج مرحلة ما بعد الإنسانية فقط، وإنما لم نتجاوز بعد مرحلة ما قبل الإنسانية”.

وتساءل: كيف يتفرج العالم المتنفذ على قتل يتجاوز في فظاعته المجزرة، بل يصل به الأمر إلى درجة تفهمه وتبريره، وقال ما الذي تبقى من الإنسانية؟

وأكد المرابط أن الحرب الحالية هي “على تخوم الإنسانية بين من يقاتل من أجل تجريد الإنسانية من إنسانيتها وبين من يقاوم لانعتاق الإنسانية”.