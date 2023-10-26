تفاكر.. الحرب على غزة وترسيخ “الرواية الصهيونية” (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحرب على غزة، وقال إن هناك حربًا بالتوازي هي الحرب الإعلامية والثقافية.

تناول الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) الحرب على غزة، وقال إن هناك حربًا بالتوازي وهي الحرب الإعلامية والثقافية.

وشرح المرابط ذلك، وقال “هي حرب تقوم على الصورة والرمز وعلى الذاكرة، ما يفسر الرواية الصهيونية حول فلسطين من كذبة القرن إلى حقيقة القرن”.

وتساءل عن كيف تم “اختراع” إسرائيل؟ مشيرًا إلى أن ذلك أصبح مسلّمة تمثل معيارًا تحاكم عليها الأحداث وتصنف بها الدول وتقيم بها المواقف.

وأشار في هذا الشأن إلى أن القيادات “الصهيونية” أدركت مبكرًا أن التفوق العسكري ليس كافيًا لاستدامة الوجود الإسرائيلي، بل وجب عليهم أيضًا كسب حرب السرديات.

وقال إن ذلك تم عبر اختراع رواية تاريخية تقوم على الأسطورة واللاهوت إلى تجريد فلسطين أرضًا وتاريخًا من تراثها وهويتها ونسبها إليهم.

وأكد الدكتور مصطفى المرابط أن لغة الصراع بدأت تتغير بعد الانتفاضة الفلسطينية حيث بزرت مفردات جديدة قال إنها ستصبح لها اليد العليا في تغيير قواعد المواجهة وتحديد طبيعة أي معركة على غرار مفردتي الانتفاضة والمقاومة.