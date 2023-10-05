سيدهم يترشح للانتخابات في مصر (شاهد)

(مرشحكم سيدهم) عبارة عن مؤتمرات صحفية أسبوعية يعقدها المرشح المحتمل (سيدهم)، وهو مواطن مصري قرر أن يكون مرشحًا افتراضيًا حتى لا يحتاج إلى توكيلات من المواطنين أو تزكيات من أعضاء مجلس النواب.

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ويعرض (سيدهم) من خلال برنامجه الانتخابي توصيفًا لحالة البلاد والعباد، واقتراحات لحل الأزمات. وفي الحلقة الأولى، يقدّم (سيدهم) نفسه لضيوف المؤتمر، ويعلن أسباب الترشح وأسماء الرعاة وبعض أعضاء حملته الانتخابية، وملامح من نظام حكمه حال وصوله إلى القصر.

المصدر : الجزيرة مباشر