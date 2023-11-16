تفاكر.. من تغيير الجغرافيا والسياسية إلى إقامة إسرائيل (فيديو)

في حلقة جديدة بعنوان “من تغيير الخرائط الجغرافية السياسية إلى إقامة إسرائيل”، يناقش الدكتور مصطفى المرابط كيف أُنشئت إسرائيل وسط العالم العربي والإسلامي.

يناقش الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطورات التاريخية والسياسية التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل في قلب العالم العربي والإسلامي.

وتستعرض الحلقة كيف تغيرت الخرائط الجغرافية والسياسية للمنطقة بفعل التجزئة وإعادة الترسيم؛ مما أتاح لإسرائيل أن تظل قوة سياسية وجغرافية في المنطقة.

ويسلط المفكر الضوء على الأحداث والعوامل التاريخية التي أفضت إلى هذا التغيير، بما في ذلك التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتبحث الحلقة في تأثير هذا التغيير في الوضع الحالي في الشرق الأوسط وتحليل الآثار على الشعوب والمناطق المتأثرة، كما تسعى إلى توعية الجمهور بالأحداث التاريخية والسياسية المعقدة التي أدت إلى إقامة إسرائيل وتشكيل المشهد السياسي الحالي في المنطقة.