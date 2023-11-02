تفاكر.. العلاقة بين الواقع والخيال فيما تعيشه غزة (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لما يعيشه قطاع غزة من عدوان.

بدأ الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز “مغارب” لدراسات الاجتماع الإنساني، الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) بحوار حول تجربة صادمة.

وحكى المفكر تجربة شخص تعرف حديثا على وجود سجن مفتوح في السماء بمساحة كبيرة يضم ملايين السجناء من مختلف الأعمار، اسمه “غزة”.

تحدث أيضًا عن مستوى السيطرة الكاملة على حياة السجناء بما في ذلك كمية الطعام التي يتناولونها.

وتشير الحلقة إلى التحولات التي طرأت على العلاقة بين الواقع والخيال في العصر الحالي، إذ يبدو الواقع في بعض الأحيان أكثر خيالًا من الخيال نفسه.

وسلط رئيس مركز مغارب الضوء على الأحداث المأساوية في غزة وتجاوز الإنسان لحدود الإنسانية في تلك الظروف.