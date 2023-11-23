تفاكر.. الاستعمار والتجزئة والدولة الحديثة وعلاقتهم بإقامة إسرائيل (فيديو)

الدكتور مصطفى المرابط يبحث في دور الإستعمار الغربي في رسم خرائط الأمة العربية والإسلامية ورهن مستقبل الدولة العربية الحديثة بمصالحه وغاياته في المنطقة.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامج “تفاكر”، البحث في أدوار الاستعمار الغربي في رسم خرائط المنطقة العربية والإسلامية، وترتيب الحدود الجغرافية والسياسية للدولة الحديثة في العالم العربي الإسلامي.

وضمن الحقة 106 من البرنامج، قدم المرابط تحليلا معمقا لعلاقة التجزئة بإقامة إسرائيل، ودور الاستعمار الغربي في زرع دولة إسرائيل ضمن الخريطة الجغرافية العربية كآلية من آليات التجزئة السياسية.

ومن خلال الغوص في التحديات التاريخية والثقافية، والجيو-استراتيجية لهذه القضية، أكد المرابط أن فعل التجزئة السياسية في العالم العربي والإسلامي وإقامة واستمرارية دولة إسرائيل أصبحا وجهان لعملة واحدة، لا يستقيم أحدهما بدون الآخر.

وخلص المرابط إلى القول بأن معضلة الدولة القُطرية في العالم العربي اليوم هي أنها جاءت لتضفي الشرعية على قانون التجزئة وتحوله من معطى سياسي إلى معطى ثقافي ومن معطى جغرافي إلى معطى ذهني.