تفاكر.. أحداث غزة: هل هي سبب أم نتيجة؟ (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج (تفاكر)، واصل الدكتور مصطفى المرابط التحدث عن الشأن الفلسطيني، محاولًا إعطاء نظرة أخرى للصراع التاريخي وجذوره للوصول لرؤية أوضح.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وتناولت الحلقة الجديدة من البرنامج التحليل التاريخي للقضية الفلسطينية.

وأشار المرابط إلى أن التركيز على الأحداث الحالية في غزة دون فهم جذورها يجعل من الصعب الوصول إلى رؤية واضحة وقراءة صائبة.

ثم ينتقل الحديث إلى طرح الأسئلة حول ما إذا كانت الأحداث في غزة تعود إلى أسباب داخلية فقط أم إلى استراتيجيات خارجية، ويشدد على أن الحديث حول فلسطين يجب أن يأخذ في اعتباره البُعد التاريخي والذاكرة والحقوق.

وتناولت الحلقة التفكير في كيفية تشكيل الأفكار حول فلسطين وكيف تؤثر الأساطير على فهم الحقائق؟.