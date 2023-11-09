للمقاطعة الاقتصادية 6 فوائد.. تعرّف عليها مع سيدهم

يرد الأسطى سيدهم علي من يقولون إن المقاطعة تأثيرها محدود أومنعدم، قائلا إن “هدف الشعوب من المقاطعة ليس اقتصاديا أو تجاريا ولا يتعلق بنظريات التجارة والمكسب والخسارة، وإنما للمقاطعة أهداف أخرى إنسانية

الأسطي سيدهم هو محلل شعبي للأحداث، ويتناول في هذة الحلقة أهمية المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية والأمريكية، ردا علي الدعم غير المحدود لحرب الابادة الجماعية التي لا تفرق بين فدائي مسلح ومواطن أعزل.

ويرد الأسطى سيدهم علي من يقولون إن المقاطعة تأثيرها محدود أومنعدم، قائلا بأن “هدف الشعوب من المقاطعة ليس اقتصاديا أو تجاريا ولا يتعلق بنظريات التجارة والمكسب والخسارة، وإنما للمقاطعة أهداف أخرى إنسانية وأخلاقية، ويكفي أن المقاطعة أخرجت الشعوب من دائرة العجز إلي دائرة الفعل”.

ويضيف “المقاطعة وسيلة سلمية للتعبير عن الغضب هدفها الضغط على كل داعم للمحتل المختل، ودي أقل حاجة نقدر نقدمها ونقف بيها قدام ربنا عز وجل”.

كما يعدّد فوائد المقاطعة قائلا “فوائد المقاطعة 6 × 1، هنشجع المنتج الوطني، هنوفر عملة صعبة، هنقلل التضخم، هنرجع للجنيه جزء من كرامته، هنزود الناتج المحلي، هنحسّن ميزان العجز التجاري، والأهم من ده كله إننا نعرف إن الأرزاق بيد الله”.