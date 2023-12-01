تفاكر.. التجزئة وإقامة إسرائيل: هل من علاقة؟ (فيديو)

مصطفى المرابط يؤكد في حلقة جديدة من برنامج “تفاكر” أن إسرائيل وقانون التجزئة وجهان لعملة واحدة يتلازمان ويتفاعلان، لضمان السيطرة الغربية على المنطقة.

يواصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) التطرق لموضوع الحرب على غزة، ومستقبل الدولة القُطرية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من ثمانية عقود.

وفي هذه الحلقة التي جاءت تحت عنوان “التجزئة وإقامة إسرائيل: هل من علاقة؟” يذهب المرابط إلى أن قضية تأسيس الدولة القُطرية في العالم العربي تعد مدخلًا مهمًا لفهم الأحداث، حيث يعد أن الدول العربية غير قادرة حتى الآن على مواجهة قانون التجزئة الذي تمثل إسرائيل أحد أهم سماته بسبب غياب الهوية والعمق الثقافي لمؤسسات هذه الدول.

بالمقابل أوضح المرابط أن هناك ضرورة قصوى لاستعادة وعي المجتمعات العربية للتغلب على الضعف والانحطاط، داعيًا إلى ضرورة بناء استراتيجيات جديدة تتجاوز الجوانب الجغرافية والسياسية لتشمل الثقافة والدين كمحورين مؤثرين.

وكشف المرابط أن قرار إقامة إسرائيل في العالم الإسلامي يأتي استنادًا إلى رؤية غربية استراتيجية للتحكم في المنطقة وتفعيل قانون التجزئة، مع التركيز على أهمية فلسطين كمركز إستراتيجي.

وخلص الدكتور المرابط إلى القول بأن إسرائيل والتجزئة يشكلان وجهين لعملة واحدة، حيث يتلازمان ويتفاعلان لضمان السيطرة الغربية على المنطقة.