تفاكر.. هل غزة ميزان لقياس درجة الإنسانية؟ (فيديو)

تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن تأثير الأحداث التاريخية والسياسية في العالم العربي والإسلامي على الصعيد الإنساني والثقافي.

وأجاب المفكر في الحلقة 109 من البرنامج على سؤال “هل غزة ميزان لقياس درجة الإنسانية؟”.

وفتح المرابط في برنامجه -الذي يسلّط فيه الضوء على مجموعة من القضايا الثقافية التي ترتبط بالعالم العربي والإسلامي، وكذلك في السياق العالمي- نقاشًا حول إعادة تشكيل الهويات والثقافات في عالم متغير.

ووقف في الحلقة الجديدة على كيف أثرت سياسات صناعة الخرائط وتوسع الاستعمار الأوروبي على الهوية والوعي الجمعي.

وتساءل المرابط عن الحلول الممكنة لهذه الجروح العميقة، مشددين على الحاجة إلى مقاربة تجمع بين العقل والوجدان، وتتناول القضايا من منظور ثقافي ونفسي، إلى جانب المقاربات السياسية والحقوقية.