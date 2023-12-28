تفاكر.. المسألة اليهودية: من الهولوكوست إلى غزة

ندعو المشاهدين للتأمل في أبعاد هذه القضايا المعقدة والمثيرة للجدل.

في هذه الحلقة من (تفاكر) بعنوان “المسألة اليهودية: من الهولوكوست إلى غزة”، نستكشف التحولات التاريخية والسياسية للمسألة اليهودية.

نتطرق إلى النازية وما تلاها من تحولات في غزة، مع التركيز على الدور المعقد والمتناقض لأوروبا في التاريخ اليهودي وتأثيراته على الواقع الحالي. وندعو المشاهدين للتأمل في أبعاد هذه القضايا المعقدة والمثيرة للجدل.

وقال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني “الكل يستنكر ما يحصل، لكن قلة من تفهم لماذا الحرص على الإبادة والتقتيل بهذا الشكل الوحشي الهمجي”.

وأضاف “نلاحظ جميعا أننا أمام نازية جديدة، فإذا كانت النازية قديما قد أبادت اليهود، فإننا اليوم أمام نازية جديدة تباد فيها غزة ببشرها وشجرها وحجرها”.

وتابع “غير أن المفارقة هنا أن الذي أبيد بالأمس هو الذي يقوم بعملية الإبادة اليوم”.